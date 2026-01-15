³ô¼°²ñ¼Ò»ûËÜ¼«Æ°¼Ö¾¦²ñ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡ÊTRH200·Ï¡¦1TR-FE¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËÀìÍÑ¤ÎÆâ°µ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñー¥Ä¡ÖT-REV BP-SYSTEM¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢F1¤äMotoGP¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¸º°µµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹Æâ°µ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÅÐºä»þ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£½¾Íè·¿¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿ÆÈ¼«¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸ú²Ì¤È¹â¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À­¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤ë