¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBC¤Ç¤ÎÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ê²Ä°¦¤µ¡ÄÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤­¤«¤«¤¨¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡ÖÂç²ñÃæ¤Ë¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¸½¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤