¥¿¥ó¥«¡¼¡Ö¥Ù¥í¥Ë¥«¡×¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿ÀÅ»ß²èÁü/From US Southern Command/X¡ÊCNN¡ËÊÆÆîÊý·³¤Ï15Æü¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¿·¤¿¤ËÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÙ½Êá¤Ï6ÀÉÌÜ¡£ÆîÊý·³¤ÏSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÀÐÌý¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¹çË¡Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ù½Êá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ù¥í¥Ë¥«¹æ¡×¡£ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ª¤è¤Ó»ÊË¡¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹çÆ±¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹