ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤¬14Æü¡¢72ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÊ¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ëÀÐÅÄ½ã°ìÅìÈø¤Ï¡Ö72ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥´¥ë¥Õ¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¡¢¡È¤é¤·¤¤¡É¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¡£¡ÖÌë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥­¤Î¤ª½Ë¤¤¡×