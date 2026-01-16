NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö16:23¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:23¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49442.44¡Ê+292.81+0.60%¡Ë S¡õP5006944.47¡Ê+17.87+0.26%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23530.02¡Ê+58.27+0.25%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª54120¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-80-0.15%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡£ËÜÆü¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾å¾º¡£ÂæÏÑ¤Î£Ô£Ó£Í£Ã¡ãTSM¡ä¤¬»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¶¯µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¾Æ³