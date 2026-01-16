16:00ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢²ñ¸«¡ÊÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ë 17:15¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é 17Æü0:50¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë 1:00¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 5:30¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊAER¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 17Æü¡ÊÅÚ¡Ë FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´ÖÆþ¤ê¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê29Æü¤Þ