Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ß£¶£°Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ß£¶£°Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ï£±£µ£¸±ßÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£±ß°Â·ÑÂ³¤ò°Õ¼±¤â²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ USDJPY158.63