¾­´ý¤ÎÂè84´ü½ç°ÌÀïAµé7²óÀï¤¬1·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾­´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤¬ÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¤Ë96¼ê¤Ç¾¡Íø¡£º£´ü¤Î¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò2¾¡5ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥³¥·¥ã¥ê¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤ÎÍ¼¿©¤­¤ç¤¦16Æü¤Ë38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Aµé7²óÀï¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤­¤Ê1¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæÍª°ìÏ»ÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÌðÁÒÂÐ´çÌÚ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¸å¼ê