¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬20Âå¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¢¥¤¥é¥¤¥óÇ»¤¤¡ª¡×20Âå¤Îº¢¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£