¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊOnitsuka Tiger¡Ë¡×¤¬¡¢Ä»¼è¡¦¶­¹Á¤ËÀß¤±¤¿¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î³«½ê¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀìÍÑÀ¸»º¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥á¥¤¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¨¶È¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥·¥å¡¼¥º¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¸½ºß¤Î¹âÀ®Ä¹¤ò°ì²áÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤»¤º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÄêÃå¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÌò³ä¡£¤³¤³¤Ï²æ¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×