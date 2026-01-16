¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï14Æü¡¢ÅìÉô¥Ï¥ì¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¤¬¿Ê¤á¤¿Ã¦¸¶È¯À¯ºö¤ò¡Ö½ÅÂç¤ÊÀïÎ¬Åª¼ºÇÔ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬15ÆüÊó¤¸¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢»º¶È³¦¤Ç¹â¥³¥¹¥È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬º¬¶¯¤¤¡£¸¶È¯¤Ï»ö¸Î¸å¡¢°ÂÁ´À­¤Ø¤Î·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯5·î¤Ë