¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ä¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ç¡¼¥¿¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼çÍ×¤ÊOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤ä¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¥í¥°¤ÎÊÝÂ¸¡¢À¯ÉÜ»ØÄê¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀ­¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ