ÆüËÜ¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø±Ç²èÅß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤è¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÈÌ¾¶Ê¤¬¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Îµ®¸ø»Ò¡É¡¢¡ÈÎÞ¤Î½÷²¦¡É¤ÎÇ®±é¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ª¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü´Ú¹ñKBS¤Ç2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬2004Ç¯¤ËNHKÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µ