¡þÂæÏÑÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤¬²÷ÁöÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¡Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑTSMC¤¬¡¢ºòÇ¯10-12·î¤ÎÇä¾å¹â¤ª¤è¤Ó½ãÍø±×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀèÃ¼ÈùºÙ¹©Äø¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¶¥ÁèÎÏ¤¬¶ÈÀÓ²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤À¡£TSMC¤Ï15Æü¡¢ºòÇ¯10-12·î¤ÎÇä¾å¹â¤¬1Ãû460²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó5Ãû1800²¯±ß¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬5649²¯3000ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡¢½ãÍø±×¤¬5057²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¤À¤Ã