¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥« ¿·½Õ¥»¡¼¥ë2026¡×¤ò1·î13Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò¶õ·ô¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Ç2,026±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤ä¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤Ê¤É¹Ò¶õ²ñ¼Ò¸ÂÄê¤ÇºÇÂç25¡ó³ä°ú¤ä5,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇÂç26¡ó³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç2,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤­¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü1²ó