2011Ç¯8·î¡¢Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥é¥µ¤Î¥Ý¥¿¥éµÜ¡Ê¸åÊý¡ËÁ°¤Î¹­¾ì¤òÊâ¤¯Ã°±©±§°ìÏºÃóÃæ¹ñÂç»È¡ÊÅö»þ¡Ë¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ç¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Ã°±©±§°ìÏº»á¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¾¦¼Ò¤Ç»þ²ÁÁí³Û¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë°ËÆ£Ãé¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍø¤ÏÀî²¼¤Ë¤¢¤ê¡×¡ÖÃæ¹ñÀïÎ¬¡×¤ÎÁÃ¤Ï¡¢Ã°±©»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ­»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]ë¾Êó¤¬±Ç¤¹Ã°±©±§°ìÏº»á