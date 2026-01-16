ÊÆÃæ¥í¤¬ÀªÎÏ·÷¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ä¹ñºÝË¡¤è¤ê¤â¡ÖÎÏ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ø¤Î²óµ¢¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÀîËÌ¾Ê¸ã»á¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÌÁ¼ç¡×¤«¤é¡Ö¶¼°Ò¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë²áÄø¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÉÔ²º¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö´í¸±¤Ê»×ÁÛ¡×¡Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê