2026Ç¯1·î3Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ·³¤ÎºîÀï¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡¢Äó¶¡¡§Molly Riley¡¿The White House¡¿AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ­»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]¥Ù¥Í¥º¥¨¥éµÞ½±¤Î¾×·â¤È¡È¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡É¤ÎÉ½´ÇÈÄº£Ç¯1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë´°àú¤Ê´ñ½±ºîÀï¤Ç¡¢¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ë·è°ÕºîÀï¡ÊOperation Absolute Resolve¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¥íÀ½