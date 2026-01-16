20Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤Ê¤ë2005Ç¯¤Î¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤È²ÆÈÁ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬TBS·Ï¡¦²ÐÍË22»þÏÈ¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤½¤·¤Æº£¥¯¡¼¥ë¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬²ÆÈÁ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð