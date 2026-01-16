¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Ø¥ë¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥­¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ëÄ¹Ã«ÀîÍÎÆó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥»¥Ä¤ÈÈà½÷¤òÍÜ½÷¤Ë·Þ¤¨¤¿°ð³À²È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤­¤Ï¶¯¤¯¡¢ÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¾®Àô²È20ºÐ¤Î¤³¤í¤Î¥»¥Ä - ¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¾®Àô²È¢£°ð³À²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä¥»¥Ä¤Ï¡¢¡Ö°ì¹ñÃæ