¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀáÀÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÏÈ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êì¿Æ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Ë110Ëü±ß¤º¤ÄÅÏ¤¹¡×¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·ÀÇË¡¾å¤Î¥ëー¥ë¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ö110Ëü±ß¤Ê¤éOK¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤ÈÀÇÌ³½ð¤Ëµ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¾­Íè¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£