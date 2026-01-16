¡Ú¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Û 2·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,990±ß～ ¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢2·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCÍÑ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHamilton¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç