Âç²Ï¤ÈÄ«¥É¥é¤ÎÃíÌÜ³ôº£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤¬ÉñÂæ¤À¡£ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î½ÐÀ¤ëý¤È¤¤¤¦¤Ù¤­¡Ö½¨µÈ¥â¥Î¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÏÈ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¡¢¤³¤³¤«¤éÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ëÌò¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¡¢½÷Í¥¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ëÇòÀÐÀ»¡£ºòÇ¯5·î¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê20¡Á21Ç¯¡Ë¤ÇÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤ÎÂåÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê