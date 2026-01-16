2025Ç¯11·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À®ÅÄÌ¾Íþ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¿ä¤·¤È¤È¤â¤Ëµî¤ê¤Ì¡Ù¡£¼þ°Ï¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¶¦´¶É¬»ê¤ÎÃ»ÊÔ¤¬¸ÞºîÉÊ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤ÏÊ¸É®²È¤Î¤Ò¤é¤ê¤µ¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£À®ÅÄÌ¾Íþ»Ò¡Ê¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ê¤ê¤³¡ËÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¤Ë¡Ø·î¤À¤±¤¬¡¢»ä¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù¤ÇÂè18²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¡Ô¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹Ê¸¸Ë¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å