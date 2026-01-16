ADASÁõÈ÷¤è¤ê¤âÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¾®·¿¼Ö¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤òÌó118km/h¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÄãÂ®Áö¹Ô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¹â¥³¥¹¥È¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò°ìÉô¾ÊÎ¬¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¾®¿è¤ÊÅÔ»Ô·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ú500¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´45Ëç¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ïCEO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤ÇÁõÈ÷¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï¹â