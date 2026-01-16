2025Ç¯12·îË¿Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥¶¡¦¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ë¤Æ¥×¥íV1¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï NEW¡Ö-PRO V1x¡Ê¥×¥íV1x ¥ì¥Õ¥È¥À¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤Ç¡¢¹âÃÆÆ»¤Ç¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬Èôµ÷Î¥¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤Î£²ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖV1¡×¡ÖV1x¡×¡ÖNEW¥ì¥Õ¥È¥À¥Ã¥·¥å¡×¤Î3·»Äï¤Ç2026Ç¯¤â¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤¬¥Üー