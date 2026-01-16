¤³¤ì¤¬¥»¥ì¥Ö¤Î¾¡¤ÁÊý¤À¡£TEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬1·î15Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6ËüÅÀÂæ¤ËÇ÷¤ëÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ÇÇòÀ±¡£º£´ü½é¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÂôºé¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÄÌçÁ°º®°ì¿§¤Ë¾×·â Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¹õÂô¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì3¶É1ËÜ¾ì¤Þ¤Ç