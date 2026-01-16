¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØBeste¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥¹¥Æ¡Ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÈÈþ¿¬¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä»¿¤¹¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Î¡ÈT¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö2·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØBeste¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¤ªÅÏ¤·²ñÄùÀÚ´Ö¶á¤Ç¤¹¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¡¢ÂçÃÀ¤ÊT¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ò