3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡Ù¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¸å¡¢19½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¡£ÄÌ»»33½µ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯ËöÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡Ù¡¢¡ØºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¡Ù¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Mrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¤â¡¢