¤­¤ç¤¦¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï15¡î°Ê¾å¤È¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤Ï²«º½¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°­²½¤Ê¤É¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤­¤ç¤¦¤ÏËÌÆüËÜÃæ¿´¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Î±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç