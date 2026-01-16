ËÜÆü1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¡£2025Ç¯M¥¹¥Æ¤ÎºÇ¶¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹BEST30¤òÂçÈ¯É½¤¹¤ë¡£Æ£°æ É÷¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢Snow Man¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢HANA¡¢King Gnu¡¢timelesz¡¢back number¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËSTARTO¥á¥É¥ì¡¼¤ËAKB48OGÂç½¸¹ç¤â¡£À¸ÊüÁ÷¤ÎÎ¢Â¦¤âÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¢¡2025Ç¯ºÇ¤â¥¢¥Ä¤«¤Ã¤¿M¥¹¥Æ¥Ñ¥Õ¥©