Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£Å¾°Ü¤Î¤Ê¤¤Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½¾Íè¤Î³«Ê¢¼ê½Ñ¤äÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤È¤Î°ã¤¤¤äÈñÍÑÌÌ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ º£²ó¤Ï¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½ÑÈñÍÑ¡×¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·