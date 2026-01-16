ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬16Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬NAZE¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦±óÆ£¿åÀ±¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK¡¾POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿K¡¾POPÈÇ¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ