¹¾¸Í¤ÎÉð»Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌµÎé¼Ô¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤ÆÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Ê¿Ì±¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¹Ó¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÌò½ê¶Ð¤á¤Î¸øÌ³°÷¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤ÇÉð»Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñÄÅ¤Î¤è¤¦¤Ë»ø¤È¤·¤Æ¤Î°ÒÉ÷¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤­¤¿ÈÍ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ä®¿ÍÊ¸²½¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÀ÷¤Þ¤Ã¤ÆÂÄÍî¤·¤¿´úËÜ¤â¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²ñÄÅÈÍ¤ÎÉð»Î¡×¤ÎÀ¨Àä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Å¨¤Î¿«¤á