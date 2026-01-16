ËÜÆü1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÊ¨Æ­¥ï¡¼¥É10¡×¤Ï¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤Î¿·µï²þÁõ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡ª7²óÌÜ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¤Ê¤ë´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤ÈACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¡£·úÃÛ¶È¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÃÓºê¤È¼«¾Î¡È¼êÀè¤¬´ïÍÑ¡É¤ÊÉâ½ê¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¥í¥±»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë½ÅÏ«Æ¯¡ª¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÈÍ¼¿©¤â¡£Ãæ¤Ç¤â»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½¤ÎµíÐ§¤Ï¶Ã¤­¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë