¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¤¬15ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼ºÎé¤Ê¿Í¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿Í¤Ï¡ª¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¼ºÎé¤ÊÊý¤È¤«¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Ê¬¤À¤±¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¤¤¤Ä¤«Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ë¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁêÅö¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö·ù¤Ê·Ð¸³¤òÁ°¸þ¤­¤Ê