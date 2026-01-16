ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË21»þ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡×´ØÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È2ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¡£2·î6Æü¤Ï´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡¢2·î13Æü¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¼ç¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤­Æü¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤¹