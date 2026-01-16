¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¿¼¹ï¤ÊÊ¡»ã¤Î¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯40ÂåÃËÀ­¡£¿Í¼êÉÔÂ­¤òÍýÍ³¤ËËÜÉô¤Î¿¦°÷¤¬¼¡¡¹¤È¸½¾ì¤Ø¤È½Ð¸þ¤µ¤»¤é¤ì¡¢ËÜÉô¼«ÂÎ¤âº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ­¼«¿È¤â°ÛÆ°¤Ç¡Ö£¶¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ë¥Ñ¡¼¥È1¿Í¤È»ä1¿Í¤Î2¿ÍÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ­¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤À¡£¡Ö»Å»ö¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¤ÏÄê»þ¤Ç¾å¤¬¤ë¡£Æ±¤¸ÄÂ¶â¤Ç¤â»Å»ö¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ê¶ÈÌ³¤Î¤ß¡£¤½¤Î¤¯¤»¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤Æ¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¸½¾ì