Éâµ¤¤·¤Æ¤âÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤ÆÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿Â¦¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡£É×¤¬¥Þ¥ÞÍ§¤È´Ö°ã¤¨¤ÆºÊ¤ËÅÅÏÃ¤òÂå¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¯³Ð¤·¤¿WÉÔÎÑ¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢4Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢19»þ¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ò¿¦¾ì¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤­¡¢µ¢Âð¤ÏÍâÄ«¤Î2»þ¤ä3»þ¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Áê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢É×¤ÏºÊ¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯°ì¸À¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¯³ÐÄ¾¸å¡¢ÍÆ