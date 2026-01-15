¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¤¥ë¥×¥é¥¹¥â¥Èー¥ì¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾®ÁÒBMW¡¿¾®ÁÒBMW Premium Selection¡×¤¬2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤ë¿·ÈÎÇä¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥ê¥Æー¥ë¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ä´Ä¶­ÇÛÎ¸·¿¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¡¢