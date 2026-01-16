NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÄ«·Î¸Å¤»¤ó¤È¤Í¡Á¡×¤Ë»ëÄ°¼ÔÇú¾Ð¡ÄÀ¸À¥¾¡µ×¤È¡ÈÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÃÓÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤òÉ×¡¦Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë½÷¾­¤Î¥Ä¥ë¤À¡£ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ÊÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±