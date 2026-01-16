¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï15Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Á°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ù»ý¼Ô¤é¤ÈÊúÍÊ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡§¡ÊQ.²ñÃÌ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥É