15Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÂ©»Ò¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢78ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾ÅÄ»Ô¸þ»³Ä®¤Î½»Âð¤Ç15Æü¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¡¢¡ÖÊì¿Æ¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò(38)¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¹ø¤Îº¸¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿Êì¿Æ(78)¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÊñÃú¤ò¿¶