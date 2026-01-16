¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ·§ËÜ¸©ºß½»¤Î40Âå½÷À­¡¦¥í¥ó¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤«¤é¡Ö¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤­¤Ê¤µ¡¼¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì......¤½¤Î¸å»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã¥í¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä »ä¤¬Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¡Ê¤â¤¦35Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«)¡£ ³Ø¹»¤«¤é2¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿µìÇ÷¾®³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¸å¡¢Í¼Î©¤Ë¸«