ÀéÍÕ¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥«¥Ã¥×¡ÊJpn3¡Ë¤ÎÁªÄêÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ­¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤·¤¿¡£¡üÂè52²ó¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¥«¥Ã¥×¡ÊJpn3¡Ë»Ü¹ÔÆü¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë»Ü¹Ô¾ì¡§Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ìµ÷Î¥¡§1800m½ÐÁö»ñ³Ê¡§¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É·Ï 3ºÐ ÁªÄêÇÏ1Ãå¾Þ¶â¡§2400Ëü±ß¡ÚÃæ»³2R¡Û¸Íºê·½ÂÀ¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤¬Âçº¹°µ¾¡¥«¥¿¥ê¥Æ¡¢¥Ø¥ë¥á¥¹¥®¥ã¥ó¥°¤Ê¤É¡üJRA½êÂ°ÇÏ¥«¥¿¥ê¥Æ¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ËÌ½ÐÀ®¿Í¡Ë¹â¿ùÍùóÊ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¸æ¿ÀËÜ·±»Ë