¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñµå³¦¡£¿¶¤ëÉñ¤¤1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤É¤ì¤Û¤É½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö´Ú¹ñÌîµå¤ÏAA¤Ë¶á¤¤¡×ÆüËÜ¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿Åê¼ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Û¤Î¹Ö±éÃæ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤Î¶õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥­¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Î¿·¿Í¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤Î¿·¿Í¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥É¥é