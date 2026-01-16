ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÅÄÅç¤ÎÂç¸¶È¬È¨µÜ¤Ç14Æü¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´êº×¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ô¤äÆüÅÄ½ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢»ÔÌ±¤Ç¹½À®¤¹¤ë»Ô¸òÄÌ»ØÆ³Ââ°÷¤é35¿Í¤¬º£Ç¯1Ç¯¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò´ê¤Ã¤¿¡£»Ô¸òÄÌ°ÂÁ´¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤¿¤Á¤¬¡¢¿À»ö¤Ç¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£ÌºÌî»ÔÄ¹¤Ï4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤¬È¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö»Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ä¥«¡¼¥Ö¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢»ÔÌ±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»Ô