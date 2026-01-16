Âè40²óÊ¡²¬¸©¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤Î½ñÆ»Å¸¤¬15Æü¡¢ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¸¶ÃæÌé¤ä¼ã»³ËÒ¿å¤Î»í²Î¤ä´Á»í¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë220ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¸©Æâ4ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿220¿Í¤¬´øÝÝ¡Ê¤­¤´¤¦¡ËÂç²ñ¡ÊºòÇ¯10·î¡¢²¬³ÀÄ®¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ¤ò¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎ×½ñ¡×¤È¡¢Âç²ñÅöÆü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÁÏºî¡×¤Î2ÉôÌç¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÊ¸»ú¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦