ºòÇ¯11·î¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¶â»ýµÁÏÂÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬1·î7Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÊöÃ£Ïº»ÔÄ¹¤ËÆ¼¥á¥À¥ë2¸Ä¤Î³ÍÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶â»ýÁª¼ê¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢À¸¸å8¥«·î¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢Êö»ÔÄ¹¤Î»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤È400¥á¡¼¥È