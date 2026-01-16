ÂæÏÑ¤È¤ÎÅý°ì¤òÈá´ê¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏÂæÏÑ¶á³¤¤Ç·³»ö±é½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍÑ¤Ê¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¼«À©¤¹¤Ù¤­¤À¡£ºòÇ¯12·î²¼½Ü¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤Ï¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡Ý2025¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©ÀªÎÏ¤È³°Éô´³¾ÄÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·½Å¤Ê·Ù¹ð¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£³°Éô´³¾ÄÀªÎÏ¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤È